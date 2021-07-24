Путин начал отнимать золотые унитазы у чиновников и раздавать наворованное семьям с детьми

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПутин начал отнимать золотые унитазы у чиновников и раздавать наворованное семьям с детьми Шёпот Кремля На днях у еще одного российского чиновника нашелся золотой унитаз.Вернуться к статье4815НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ЩеголеватыхЭкспроприация продолжается или грабь награбленное...владимир крыловНе смешите!!! На хер мне золотой унитаз,забери его себе. Робин Гуд на бумаге,епть. Верни народу то,что сберегли наши отцы и деды в годы ВОВ: нефть,газ,бесплатное образование и медицину,право на работу и ещё многое другое,а унитаз подари Сечину,Миллеру,Потанину, пиZдоболам из ГД и др.Игорь ВОСТОКОВНиколай ПетровГусЕнаОт голода помер, провалившись под лед?:)))Владимир ДомнинПодсказываю, золотой унитаз есть у Кадырова.Вячеслав 5Будьте осторожны с подсказками.может золотой унитаз и на голову упасть.так невзначай-шутка.Владимир ДомнинПомощь Путину - вообще героизм.Владимир EвтушенкоГде доказательства этой клеветы?Владимир EвтушенкоТо есть, все чиновники и олигархи вместе с поганой ЕР сплошь герои? И погань,Ю типа натёсова и прологова тоже герои?Владимир ДомнинКонечно, герои... но не моего "романа".Владимир Домнин"Где доказательства этой клеветы?" Вопрос некорректен. Для ответа необходимо уточнить вопрос.Владимир Eвтушенко"Где доказательства этой клеветы про золотой унитаз Кадырова?" ИМ что тыф, лакей буржуйский, извиваешься, как змея под вилами, уходя от ответа?Юрий ГавриловЗолотые унитазы ещё ни разу в истории человечества никому на голову не падали.Они добываются только при помощи коррупции.Владимир СергеевНадо же - БОРЕЦ с Золотыми Унитазами.. Хе Хе Может лучше не БОРОТЬСЯ с УНИТАЗАМИ , а сделать так , чтобы таковых НЕ было ???Румина Мавлеева (Саитова)++++++++++++++++++++ И всем бы тогда хватало денег и не было бы нищих пенсионеров...ГусЕнаЭто ты то с Сергеевым нищие:)))Вячеслав 5Нищих пенсионеров не бывает.бедные да и то от жадности своей.Владимир EвтушенкоВрёшь, шавка олдигархов.Юрий ГавриловА я то полагал что нищие пенсионеры появляются в России из-за жадности чиновников.Ан нет.Сами пенсионеры виноваты в своей нищете из-за своей жадности.Оригинально однако.СергейНе далее как вчера видел умилительную картину- в магазине папа с маленьким сыном (получателем вертолётных денег). У папы в корзинке 6 бутылок пива пивная закуска. У вертящегося рядом кормильца шиш без масла, хотя кормилец канючит какую-то сладость. Но папа тверд, как стекло пивной бутылки, нет, хватит, тебе конфеты позавчера покупали....А до этого, недели три назад, аналогичная история. Магазин, мамочка с получателем вертолётных денег. В корзинке водка-1 бутылка, пиво "Старый мельник", 3 бутылки, немудрящая закуска- в ассортименте. Вертлявый кормилец канючит за киндер-сюрприз, на что получает резонный ответ, типа, ты что уху ел? Знаешь он сколько стоит? Сейчас в Марию Ра зайдём, я тебе чупа-чупс куплю... Я не против вертолётных денег, но их расскидывание нужно как-то организовать, что бы киндер сюрприз купить было можно, а пиво-водку нельзя.Николай ХоменкоПусть лучше начнёт с себя и своих дружков, там не только унитазы с ёршиками, но и дворцы, яхты и зарубежная недвижимость и денежные средства. Если даже конфискуют, то вряд ли всё наворованное пойдёт в казну государства на улучшение жизни граждан. Скорей всего приберут к своим вороватым рукам.Вячеслав 5Не шутите. с кем тогда он останется.без друзей нельзя.как бороться с золотыми унитазами.да ерунда это всё. там наверху знают всё и всех-у кого можно и кого нет.Юрий ГавриловА вот это точно.Все золотые унитазы подсчитаны и зарегистрированы. И если обладатель оного что то вякнет не по делу ,или начнёт брать не почину ,как этот самый начальник госинспекции,тут то регистрация золотых унитазов пригодится .В миг отберут.Правда где и у кого его потом установят-тайна покрытая мраком.Но совершенно точно в доход бюджета не пойдёт.Владимир СоловьевВ России полно неприкасаемых, да и то что отняли у тех кто провинился, ни коим разом не пойдет ни в детские дома, ни в больницы, ни многодетным семьямНаталья ИвановаОлег ПимановОн был в команде,пока делился...Roman TannenbergВ средневековье на городской площади воров привязывали к столбу и пороли. Кака ни странно, но именно в это время происходило больше всего карманных краж. Вывод - только наказанием дело не поправит. Воровали всегда, везде и будут воровать. Россия слишком велика, за всеми не уследишь. Вот задача умным головам - разработайте систему , в которой воровать станет невыгодно, - именно - не опасно, а невыгодно. Китайский опыт показывает, что расстрелы помогают слабо. Объявим конкурс на лучшее предложение.Nikolai Baranixin"Расстрелы помогают слабо"(с). Абсолютная правда, казнокрадов надо вешать!Юрий ГавриловВ Китае с коррупционерами хоть при помощи расстрелов борются.И это таки помогает.Китай по экономической мощи вырвался практически на 1 место в мире. У нас никак не борются.Так,штрафы небольшие ,посадки изредка на небольшой срок.За украденный мешок с картошкой больше дают. Потому и наша экономика состовляет всего 2 % от мировой и не растёт практически.ГПГалина ПотапчикОсуждать проще всего! Не сажают- плохо! Сажают- то же не то! Ничего не предлагают, только на диване языком треплют ! Все плохие и идиоты, а сами что???!!!Вячеслав 5Раньше говорили.что язык до Киева доведёт.сегодня это звучит по другому-вам объяснить или сами додумайтесь?Юрий ГавриловИ что вы хотите от тех кто даёт комментарии осуждающие коррупцию? У них рычагов власти нет.А у кого рычаги,тот не мычит ,ни телитсяВиктор АлександровДешёвый пиар: Путин якобы борется с ворами при власти!? Если бы это было так, то власть (власть Советов) давно была бы у народа, а те, кто нажился неправедным путём, если повезёт, обживали бы нары. Невозможно бороться с ворами, славя воровской капитализм и проклиная социализм!Виктор НеизвестноЧто значит что скоро выборы. Поэтому можно пожертвовать мелкими сошками ради пиараRoman TannenbergТочно так, - чем ближе выборы, тем "суровее брови мы нахмурим"...И ведь все эти схемы так избиты, чуть ли не с библейских времён, а работают, как ни странно. Есть одно старинное выражение - можно всю жизнь обманывать одного человека и один раз - весь народ, но всю жизнь весь народ - невозможно. Пожалуй, единственная известная народная мудрость, которая не верна, вы не находите?777Знаете, обида совсем в другом. Как Путин смог набрать в органы представительской, исполнительной, судебной власти, в МВД и прокуратуру людей, которые должны обеспечивать закон и порядок в государстве, сами оказываются преступниками. Может быть мы приоритеты неправильно расставили, России совсем не стоит боятся НАТО и Америку, не будут они нас завоёвывать. Боятся надо российской элиты т.е. государственной власти и олигархов, которые всё разворовывают деньги выводят в офшоры, где у них недвижимость. Весь народ России открыто говорить о том, что депутатский корпус вахтовым методом работает, в Россию на сессию приезжают, а живут на самом деле за бугром. Проще говоря им насрать на эту Россию и её народ! А как думаете Вы, господин Путин?ГусЕнаОткуда это " элиты"? С Луны? И почему " элиты"? Это мы с вами! Это каждый из нас, кто дорвался и кто давал взятку. Путина одного не хватит. Это пенсы ходят и хлопают на скаберзных ток-шоу малаховых и иже с ними. Это херои этих ток-шоу приходят и выворачивают требуху за деньги. Это мы с вами вдруг полюбили морковь и бегаем и создаем ажиотаж. Это мы апплодируем Плутошке и делаем вид, что незнаем про его похождения в МИДе. Это мы верим , что Зю -коммунизд и прикрываем глаза на его миллионы. Это мы жалимся Путину про сломанный бачок...Юрий ГавриловИ каковы же похождения Платошкина в МИДе? Разъясните мадам буржуинка.И каким это способом Платошкин поддерживает коррупцию в России.Будьте любезны и с фактиками на руках.А то поклёп получается.ГусЕнаОпять Гавнилов Юрый мне что-то пишет:)))Эдуард ФилипповМожет нашему гаранту стоит показать собственный пример , для чиновничьих братьев и начать зачистку с собственных золотых унитазов ? Тогда , есть шанс , что на госслужбе появятся представители государевых интересов , а не шкурных .вера курьянова (гончарова)Сколько лет он их отнимает, а они все сидят и сидят на них, все это фикция, для лохов. Посадить надо трех своих друзей. тогда будет видно улучшение.ГусЕнаВам, уродам, все нетак; борется с коррупцией-плохой, не борется-еще хуже. Млять, когда ж вы захлебнетесь!!!Владимир EвтушенкоГусЕнаВам, уродам, все нетак; Млять, когда ж вы захлебнетесь своим нацистским дерьмом!!!Алексей СмирновА Путин то тут при чём?Владимир EвтушенкоА кто олицетворяет этот строй коррупциоенров, олигархов, оборзевших чиновников, одуревших от безнаказанности псевдоделателей якобы культуры?Алексей СмирновТак он у них ничего не отнимает. он у простых граждан 5 лет заслуженного отдыха отнял и выплаты за этот срок.Дмитрий СоловьевКЛОУНАДА И ПОКАЗУХА, кучка его приближенных ПРИ НЕМ тронута не будет, а показушное "наказание" некоторых неугодных - НЕ БОРЬБА с коррупцией, а лишь смешная "видимость" как и ПОДАЧКИ семьям с детьми ( ВМЕСТО НОРМАЛЬНЫХ ДОХОДОВ ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЕЮ ) - тоже показуха.Комментировать
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