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Петербургский дневник

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Во Всеволожске благоустроят территорию на Ленинградской улице

Во Всеволожске благоустроят территорию на Ленинградской улице

Для детей оборудуют игровые зоны, для взрослых – зоны отдыха Во Всеволожске в этом году благоустроят территорию на Ленинградской улице: у домов 34-36 сохранят и обустроят транзитные пути, а также сделают пешеходные дорожки с набивным покрытием, сообщили в пресс-службе регионального комитета по ЖКХ.

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