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Российская делегация отправилась к месту переговоров в Стамбуле

Российская делегация отправилась к месту переговоров в Стамбуле

Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покинула гостиницу в Стамбуле и отправилась на место переговоров.

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