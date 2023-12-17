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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Быстров: «Правильно, что РФС не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Самая правильная позиция»

Владимир Быстров: «Правильно, что РФС не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Самая правильная позиция»

«РФС правильно поступает, что не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Это самая правильная позиция. Нам сейчас нужно просто быть на своем месте и пытаться как-то выживать.

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