5 фактов о жизни советского моряка-подводника

АндрейБорков

Я на подводных лодках не служил, врать не буду. Служил я на Пограничных кораблях (ПСКРах), но до 2005 года Морчасти ПВ осащались кораблями, оборудованными вооружением и оружием способным обнаруживать, отслеживать и уничтожать подводные лодки, проекты кораблей(ПСКРов) от 205П, 1124П, 10410, 1241.2, 11351 и т.д. По этому постоянно общались с "противниками" то есть подводниками. А в Училище в одном классе учился с парнями, которые после выпуска попали на подводные лодки. Очень хотелось почитать, что же напишут про жизнь советских моряков-подводников в этой статейке, но так и не удалось. Ни чего не написано, статейка явно противоречит заглавию. На хера такое пропускают в этом ресурсе? Если хотите и правда почитать про советских моряков подводников, то очень рекомендую найти в ИНТЕРНЕТЕ книги и аудиокниги Александра Покровского, который реально служил на атомных ПЛ, сам все прошел и потом все это очень наглядно описал. Кстати, по мотивам его рассказов снят один из лучших фильмов про моряков-подводников - "72 метра".