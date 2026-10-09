Чернышенко назвал четыре принципа внедрения ИИ в науку и образование

Нельзя вводить ИИ в науку и образование, не продумав базовые принципы. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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