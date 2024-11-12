Завтра американская база противоракетной обороны в Редзиково (Польша) будет официально открыта В среду состоится официальная церемония открытия американской базы противоракетной обороны в Польше.
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Завтра американская база противоракетной обороны в Редзиково (Польша) будет официально открыта В среду состоится официальная церемония открытия американской базы противоракетной обороны в Польше.
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