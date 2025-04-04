Порог ответственности за наркопреступления хотят снизить до 14 лет

В прошлом году более 3,5 тысячи преступлений подростков было связано с оборотом наркотиковФото: Freepik Снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет предложил Следственный комитет России выступил за снижение.