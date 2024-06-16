В Коноше продолжается благоустройство парка «Патриот»

На следующем этапе планируется установить систему видеонаблюдения и проложить пешеходную дорожку площадью 150 квадратных метровНа следующем этапе планируется установить систему видеонаблюдения и проложить пешеходную дорожку площадью 150 квадратных метровФинансирование этих работ составит 600 тысяч рублей.
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