Сингапур (WTA). Сэвилл играет с Ли, Эрика Андреева встретится с Шалковой, Калинская – с Доулхайд, Осорио вышла во 2-й круг

Сетка здесь. Singapore Tennis Open Сингапур, Сингапур 27 января – 2 февраля 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Открытые корты, хард Первый круг Доминика Шалкова (Чехия) Эрика Андреева (Россия) Дата проведения 27 января, 12.
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