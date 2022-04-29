Dooralei

321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лейтин
    А зачем вообще писать об этих ушлепках делать им хоть какую-то рекламу как мы будем без неё горе то какое🤣😂Instasamka заявил...
  • Вадим Белецкий
    Не знал, не знаю, да и знать не хочу, кто же это такое, за юное убожество, которому всего-то 20 с небольшим лет, и он...Instasamka заявил...
  • Лариса Голубицкая
    Како горе🤣🤣🤣🤣🤣Instasamka заявил...

Константин Богомолов развеял слухи о его разводе с Ксенией Собчак

Константин Богомолов развеял слухи о его разводе с Ксенией Собчак

На днях режиссер опубликовал пост, в котором четко выразил свое отношение к супруге. Фото: из открытых источников В последнее время Ксения Собчак и Константин Богомолов редки были вместе, что породило множество слухов о их возможном разводе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх