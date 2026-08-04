Возгорание на складе Wildberries в Ленобласти локализовали

Пожарным удалось локализовать пожар на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области и потушить очаги открытого горения, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
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