RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Эксперт по пищевой безопасности: качество бургера нельзя оценить по его внешнему виду

Эксперт по пищевой безопасности: качество бургера нельзя оценить по его внешнему виду

Эксперт в области пищевой безопасности, старший преподаватель Росбиотеха Константин Деревсков рассказал, что кишечная палочка может попасть в готовый бургер уже после термической обработки котлеты — на этапе сборки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии