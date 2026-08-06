Эксперт по пищевой безопасности: качество бургера нельзя оценить по его внешнему виду

Эксперт в области пищевой безопасности, старший преподаватель Росбиотеха Константин Деревсков рассказал, что кишечная палочка может попасть в готовый бургер уже после термической обработки котлеты — на этапе сборки.
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