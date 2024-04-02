Пентагон опубликовал стратегию по использованию космических возможностей в войнах

Ведомство хочет для этого укрепить сотрудничество с частными компаниями В Пентагоне объявили о том, что для подготовки к применению космических возможностей в конфликте необходимо укрепить сотрудничество с частными компаниями, чтобы рассчитывать на них.
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