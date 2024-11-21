Повзрослевший сын Анны Михалковой поделился свежим фото

Актриса Анна Михалкова некоторое время часто появлялась на мероприятиях вместе с сыновьями от брака с Альбертом Баковым, но теперь мальчики подросли и решили не принимать участия в публичной жизни матери.
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