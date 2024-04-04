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Бизнес журнал. Урал

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  • Вячеслав Кудрявцев
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Челябинские приборостроители просят снизить требования к импортозамещению

Челябинские приборостроители просят снизить требования к импортозамещению

Челябинские предприятия намерены внести предложения в изменение федерального законодательства. В первую очередь речь идёт о корректировке постановления Правительства РФ от 17 июня 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

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