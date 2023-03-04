«Ъ»: Отдых в Крыму подешевел на 30-40% по сравнению с 2022 годом

За прошедший год существенно подешевел отдых в Крыму. Проживание в отелях полуострова стало дешевле для туристов на 30-40% по сравнению с весной 2022 года, в результате Крым стал одним из наиболее доступных внутренних курортных направлений в России.
За прошедший год существенно подешевел отдых в Крыму. Проживание в отелях полуострова стало дешевле для туристов на 30-40% по сравнению с весной 2022 года, в результате Крым стал одним из наиболее доступных внутренних курортных направлений в России.
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