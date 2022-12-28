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Аренду Феликса за 9 млн евро без права выкупа предложили «Челси», «МЮ», «Арсеналу», «ПСЖ» и еще 4 клубам. «Синие» всерьез рассмотрят этот вариант

Аренду Феликса за 9 млн евро без права выкупа предложили «Челси», «МЮ», «Арсеналу», «ПСЖ» и еще 4 клубам. «Синие» всерьез рассмотрят этот вариант

Жоау Феликс может покинуть «Атлетико» в январе. «Атлетико» предлагает другим клубам арендовать 23-летнего футболиста за 8 млн фунтов (около 9 млн евро) без права выкупа.

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