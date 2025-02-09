Троих жителей Петербурга арестовали за обман контрактников ВС России на сотни тысяч рублей

Суд арестовал 3 жителей Петербурга за обман контрактников ВС России на ₽1,1 млн Трое жителей Петербурга были арестованы по решению Октябрьского районного суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
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