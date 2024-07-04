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Гражданам объяснили, что делать, если пришли деньги на карту от незнакомца

Гражданам объяснили, что делать, если пришли деньги на карту от незнакомца

Когда на вашу банковскую карту пришли деньги от незнакомого лица, независимо от размера суммы, важно соблюдать некоторые правила, которые помогут избежать негативных последствий.

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