Шум вокруг Украины – это во многом повышение ставок перед переговорамиПосле выхода расследования одиозной Bellingcat (сливного бачка западных спецслужб), посвященного «вагнеровцам», Зеленский и его окружение, наверное, выдохнули с облегчением.
Шум вокруг Украины – это во многом повышение ставок перед переговорамиПосле выхода расследования одиозной Bellingcat (сливного бачка западных спецслужб), посвященного «вагнеровцам», Зеленский и его окружение, наверное, выдохнули с облегчением.
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