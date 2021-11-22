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Что Запад хочет от России на Украине

Что Запад хочет от России на Украине

Шум вокруг Украины – это во многом повышение ставок перед переговорамиПосле выхода расследования одиозной Bellingcat (сливного бачка западных спецслужб), посвященного «вагнеровцам», Зеленский и его окружение, наверное, выдохнули с облегчением.

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