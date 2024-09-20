В результате пожара в жилом многоквартирном доме в Якутске погибли трое детей

В двухэтажном жилом доме в Якутске произошел пожар, в результате которого погибли трое детей. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
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