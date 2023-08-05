Навальный получил 19 лет колонии по делу об экстремизме

Иван Агеев

Спасибо за "молодого, человека"! Как вы сразу про правила вспомнили, когда вас пнули! А посадить вас предлагалось не за уголовную биографию Ходора - кстати, что вы так ревностно её изучаете? Ваш кумир? - а за попытки низкопробной дискредитации Президента России, которые вы с хихиканьем пытались проповедовать. Следите за языком, мадам, иначе виртуальность может стать явью, но вас не помилуют, по этой статье лет пять максимум, скощать нечего.