Неспешный разговор

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Навальный получил 19 лет колонии по делу об экстремизме

Навальный получил 19 лет колонии по делу об экстремизме

Мосгорсуд вынес приговор основателю т.н. Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), оппозиционному блогеру Алексею Навальному* по делу об экстремизме.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Ванечка, ты нарушил правила общения на сайте...
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12 час.
Иван Агеев
Спасибо за &quot;молодого, человека&quot;! Как вы сразу про правила вспомнили, когда вас пнули! А посадить вас предлагалось не за уголовную биографию Ходора - кстати, что вы так ревностно её изучаете? Ваш кумир? - а за попытки низкопробной дискредитации Президента России, которые вы с хихиканьем пытались проповедовать. Следите за языком, мадам, иначе виртуальность может стать явью, но вас не помилуют, по этой статье лет пять максимум, скощать нечего.
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8 час.
Иван Агеев
Я нечаянно. А чего она, в натуре...
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8 час.

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