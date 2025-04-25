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Суд в Нижнем Тагиле арестовал создательницу клипа про бойцов СВО Алису Горшенину

Суд в Нижнем Тагиле арестовал создательницу клипа про бойцов СВО Алису Горшенину

Суд в Екатеринбурге арестовал художницу Алису Горшенину на 10 суток за демонстрацию запрещенной символики в социальных сетях, а также за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацию российской армии.

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