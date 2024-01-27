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"Российская Газета": более 40 социальных выплат проиндексируют на 7,4%

"Российская Газета": более 40 социальных выплат проиндексируют на 7,4%

С 1 февраля в России индексируются десятки социальных пособий, в том числе материнский капитал. Также сокращаются сроки исправления ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и расширяются возможности изменения площади участков.

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