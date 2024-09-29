Сток Сити – Портсмут: прогноз на матч 2 октября 2024 года

БОНУС от Лиги Ставок: фрибет 4 444 ₽ и подписка на 4 месяца на ОККО Дата матча: 2 октября 2024 года Место проведения: Бет365 Стэдиум Превью матча: В 8-м туре Чемпионшипа Англии встретятся Сток Сити и Портсмут.