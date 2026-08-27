Novosti.best То...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Технологический форум HKU свяжет лабораторные исследования с рыночным спросом

Технологический форум HKU свяжет лабораторные исследования с рыночным спросом

Инженерный факультет Гонконгского университета (официальный сайт) в субботу запустил новую серию форумов, цель которой — связать лабораторные исследования с рыночным спросом и стимулировать рост инновационной и технологической экосистемы в Гонконге и более широком районе Гуандун-Гонконг-Макао (Большого залива).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии