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Медведев: уехавшие из России артисты будут возвращаться, за границей у них нет аудитории

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам заявил, что артисты, которые уехали из России, скоро вернутся обратно.

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