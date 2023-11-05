Три старинных особняка Абинского района признаны объектами культурного наследия

В реестр зданий, теперь считающимися памятниками архитектуры, внесли "Греческую школу" в городе Абинске, «Усадьбу крестьянскую, казачью» в станице Мингрельской и «Церковно-приходскую школу» в станице Федоровской.
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