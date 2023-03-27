РЖАКА

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Парная консультация у психолога — это когда за твои деньги, в твоем присутствии, твоей жене объясняют почему ты урод

Парная консультация у психолога — это когда за твои деньги, в твоем присутствии, твоей жене объясняют почему ты урод

Приходит мужик к психиатру и говорит: - Доктор, не могу понять, три дня снится одно и тоже: ребёнок, шоколадка и презерватив.

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