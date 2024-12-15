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Мерц заявил, что правительство Германии провалилось в европейской политике

Мерц заявил, что правительство Германии провалилось в европейской политике

Правительство Германии «полностью провалилось» в европейской политике. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Фридрих Мерц, кандидат на должность немецкого канцлера от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС.

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