Мерц заявил, что правительство Германии провалилось в европейской политике

Правительство Германии «полностью провалилось» в европейской политике. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Фридрих Мерц, кандидат на должность немецкого канцлера от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС.
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