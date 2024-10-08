Discord официально заблокировали в России

Вскоре после сообщений о сегодняшних сбоях в работе мессенджера Discord на территории РФ стало известно, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал платформу за нарушение требований российского законодательства.
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