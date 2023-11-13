Сумка с инструментами, потерянная астронавтами NASA в космосе, вращается по орбите

Сумка с инструментами, оброненная астронавтами NASA во время выхода в открытый космос на Международной космической станции, оказалась на удивление яркой, и ее можно увидеть в бинокль на орбите Земли, сообщает space.
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