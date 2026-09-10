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Царьград

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Опасное условие "мира" на Украине: Что будет, если Россия согласится на ввод "миротворцев" НАТО

Опасное условие "мира" на Украине: Что будет, если Россия согласится на ввод "миротворцев" НАТО

Юрий Баранчик проанализировал опасное условие "мира" на Украине, продвигаемое Западом. Он объяснил, что будет, если Россия согласится на ввод "миротворцев" НАТО.

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