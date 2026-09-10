Юрий Баранчик проанализировал опасное условие "мира" на Украине, продвигаемое Западом. Он объяснил, что будет, если Россия согласится на ввод "миротворцев" НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Эстонии М...
- ВС После новостей из...
- В Самарской и Уль...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым