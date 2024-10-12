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Царьград

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"Больно смотреть": Что происходит с могилой Заворотнюк? Земля просела, родственники приняли важное решение

"Больно смотреть": Что происходит с могилой Заворотнюк? Земля просела, родственники приняли важное решение

Чуть более четырёх месяцев прошло с тех пор, как родные и близкие простились с актрисой Анастасией Заворотнюк.

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