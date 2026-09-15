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Кодекс "Новых людей" для рехабов приняли уже 150 организаций

Кодекс "Новых людей" для рехабов приняли уже 150 организаций

РЕН ТВ Этический кодекс для рехабов приняли уже 150 российских организаций, которые помогают людям с зависимостями.

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