Кодекс "Новых людей" для рехабов приняли уже 150 организаций

РЕН ТВ Этический кодекс для рехабов приняли уже 150 российских организаций, которые помогают людям с зависимостями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Любовница и яд: н...
- Исчезли даже спаг...
- ЛЛ Маск: ИИ несет в ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым