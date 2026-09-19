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Нижегородская правда

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Ветеран СВО Александр Кузьмин воспользовался возможностью проголосовать на дому

Ветеран СВО Александр Кузьмин воспользовался возможностью проголосовать на дому

Во второй день голосования представители участковой избирательной комиссии Нижегородской области приехали к ветерану СВО Александру Кузьмину.

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