Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии длинных выходных

Городские службы столицы перешли на усиленный режим работы в преддверии длинных выходных по случаю Дня защитника Отечества, сообщает Telegram-канал «Мослента» со ссылкой на Комплекс городского хозяйства Москвы.
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