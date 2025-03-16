В Курской области за сутки ликвидировано более 200 украинских боевиков

Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям нескольких бригад противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.