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Омский прорыв: беспилотники ВСУ преодолели 2500 км, обнажив уязвимость тыловой ПВО

Омский прорыв: беспилотники ВСУ преодолели 2500 км, обнажив уязвимость тыловой ПВО

Омский прорыв: беспилотники ВСУ преодолели 2500 км, обнажив уязвимость тыловой ПВО Юлия Челканова6 июля украинские беспилотные летательные аппараты впервые достигли Омска, нанеся удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — крупнейшему в России предприятию по производству бензина и дизельного топлива.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не иксперд, но вызывает сомнение факт пролета кукурузников через пол страны, сколько нужно горючки на такое расстояние да плюс боевая часть? Предполагаю, что это работа &quot;местных партизан&quot;, где-то недалеко собрали и запустили. Пустили небратьев...
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