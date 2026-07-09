Омский прорыв: беспилотники ВСУ преодолели 2500 км, обнажив уязвимость тыловой ПВО Юлия Челканова6 июля украинские беспилотные летательные аппараты впервые достигли Омска, нанеся удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — крупнейшему в России предприятию по производству бензина и дизельного топлива.
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