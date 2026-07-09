Омский прорыв: беспилотники ВСУ преодолели 2500 км, обнажив уязвимость тыловой ПВО

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Леонид Ла Рошель

Не иксперд, но вызывает сомнение факт пролета кукурузников через пол страны, сколько нужно горючки на такое расстояние да плюс боевая часть? Предполагаю, что это работа "местных партизан", где-то недалеко собрали и запустили. Пустили небратьев...