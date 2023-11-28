Театр абсурда
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Театр абсурда

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Отцовская нулевая терпимость набирает силу в Этой Стране

Отцовская нулевая терпимость набирает силу в Этой Стране

Минутка хороших новостей. На минувшей неделе имели место сразу несколько событий, жирно намекающих всёпропальщикам, что ситуация в Этой Стране относительно многонационального беспредела таки сдвинулась в сторону обнуления оного.

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