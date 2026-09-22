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Запуск речи начинается не со слов: почему указательный жест так важен для развития речи ребенка

Первое слово ребёнка: «мама», «папа», «дай» — родители обычно ждут с огромным нетерпением. Но ещё до того, как малыш начинает говорить словами, у него появляется очень важный способ общения с окружающими — указательный жест.

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