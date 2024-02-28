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Премьер Эстонии призвала Запад допускать вариант отправки войск на Украину

Премьер Эстонии призвала Запад допускать вариант отправки войск на Украину

REUTERS/Johanna Geron/File Photo Странам Запада необходимо рассматривать все имеющиеся возможности оказания помощи Украине, в том числе отправку своих военных, заявила в беседе с британским телеканалом Sky News премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Комментарии
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Влас Семенюк
Каких войск,ДУРА, за спичками!
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18 час.
Анастасия Гончарова
везде проститкуток по наставили на посты ,бестолковых и совершенно без грамма мозга , вот теперь они и несут то, в чем совершенно не мыслят! 💩🤮
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17 час.
ИП
Игорь Петров
Выкидыши ЕГЭ..
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12 час.

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