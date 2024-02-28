Премьер Эстонии призвала Запад допускать вариант отправки войск на Украину

REUTERS/Johanna Geron/File Photo Странам Запада необходимо рассматривать все имеющиеся возможности оказания помощи Украине, в том числе отправку своих военных, заявила в беседе с британским телеканалом Sky News премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
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