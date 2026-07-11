Рестобар в Салехарде повторно закрылся из-за антисанитарии

В Салехарде суд вновь приостановил работу популярного бара на 30 суток. Причиной жестких мер стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе суда.
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