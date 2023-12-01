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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Енисей» сыграет с «Волгой», «Кузбасс» против «Старта», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом Первый этап Енисей – Волга – 15:00  Кузбасс – Старт – 15:00  Саяны – Динамо Москва – 15:00  Сибсельмаш – Водник – 15.

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