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За рулем

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Аварии с грузовиками: 4 (не)очевидные причины

Аварии с грузовиками: 4 (не)очевидные причины

Основные причины аварий с грузовикамиВо‑первых, это отказ тормозов. Даже в странах, где тщательно и ответственно следят за техническим состоянием грузового транспорта, доля таких аварий превышает 5% от общего числа «грузовых» ДТП.

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