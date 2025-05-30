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В Германии "болезненно" восприняли критику Кремля и попросили Пескова их не учить

В Германии "болезненно" восприняли критику Кремля и попросили Пескова их не учить

Царьград Фото: Michael Kappeler/dpa/Globallookpress Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко отреагировал на обвинения пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова в том, что Берлин "провоцирует войну".

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