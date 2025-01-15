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Новый год – новые победы: приморцы покорили новую вершину

Новый год – новые победы: приморцы покорили новую вершину

С чего лучше всего начать новый год? Кто-то посвящает первые дни года заботе о себе, отдыхает, набирается сил, а кто-то решается отправиться в лесную глушь, окутанную в снежную шаль, чтобы проверить свои силы и зарядиться энергией.

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