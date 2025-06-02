Шурави Вояж 2 Леонид Брежнев разговаривает с работницей завода. Фото Яндекс.Картинки. Это было в тот благословенный период, который у нас, с чьей-то лёгкой руки глупого человека, назвали: Период застоя.
И сами удивились - как в застойные времена на заводе провели эксперимент. Проверяли сознательность советского человека
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Евгений Кислинский
в системе выстроенной государством, дефицита коррупции, и спекуляции, честных не бывает, а бывают воры и скупщики ворованного.
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Народ в советское время был по всем параметрам качественнее, чем сейчас. Печально...
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5 час.
Владимир Петров
Совершенно не так. Языков массы не знали - сейчас знают, по заграницам ездят. Спецов по IT- технологиям множество, а в моё время ЭВМ нам на экскурсии показывали и мы тупо рисовали блок-схемы. Правда самые ушлые записывались на свободное у ЭВМ время, для обучения работе на ней. А время было чуть ли не ночью. Гуманитарные науки были пропитаны схоластикой марксизма-ленинизма, что делало их во многих аспектах квазинауками, кормушками бездарных демагогов. И в то время учителёк Чикатило нёс в массы пролетарский гуманизм. Если говорить о физическом здоровье, то все советские проблемы и катастрофы сказывались на гражданах в виде, например, хилости и слабоумия от недоедания, то в виде онкологии при авариях на ядерных объектах или химпредприятиях... А как тупо просрали СССР ваши "качественные", а потом понесли деньги в МММ и ставили банки с водой перед телевизорами с Чумаком. А недостатки есть во все времена. Мы один народ в разные времена - в целом константа.
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3 час.
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