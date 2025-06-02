И сами удивились - как в застойные времена на заводе провели эксперимент. Проверяли сознательность советского человека

Владимир Петров

Совершенно не так. Языков массы не знали - сейчас знают, по заграницам ездят. Спецов по IT- технологиям множество, а в моё время ЭВМ нам на экскурсии показывали и мы тупо рисовали блок-схемы. Правда самые ушлые записывались на свободное у ЭВМ время, для обучения работе на ней. А время было чуть ли не ночью. Гуманитарные науки были пропитаны схоластикой марксизма-ленинизма, что делало их во многих аспектах квазинауками, кормушками бездарных демагогов. И в то время учителёк Чикатило нёс в массы пролетарский гуманизм. Если говорить о физическом здоровье, то все советские проблемы и катастрофы сказывались на гражданах в виде, например, хилости и слабоумия от недоедания, то в виде онкологии при авариях на ядерных объектах или химпредприятиях... А как тупо просрали СССР ваши "качественные", а потом понесли деньги в МММ и ставили банки с водой перед телевизорами с Чумаком. А недостатки есть во все времена. Мы один народ в разные времена - в целом константа.