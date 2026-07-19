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19-летний Ямаль – в топ-3 самых молодых участников финалов ЧМ. Пеле в 1958-м играл в 17 лет, Бергоми в 1982-м – в 18

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль вошел в тройку самых молодых игроков, принимавших участие в финалах чемпионатов мира.

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